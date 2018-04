Juventus, a fine stagione i rinnovi di Chiellini e Barzagli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli faranno ancora parte della Juventus. I due difensori, in scadenza nel giugno 2018, rinnoveranno il contratto con i bianconeri e l'annuncio ufficiale arriverà soltanto a fine stagione. Chiellini dovrebbe rinnovare per altre due stagioni, mentre l'ex Wolfsburg per dodici mesi. Sarà inoltre fatta chiarezza sul futuro di Gianluigi Buffon. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.