Juventus A-Juventus B 2-1 al 45', Dybala trascina i grandi a Villar Perosa

La Juventus A conduce l'amichevole in famiglia che si sta disputando a Villar Perosa tra la Prima Squadra bianconera e la Primavera (o Juventus B, quest'oggi). I "grandi" sono avanti per due reti a una, entrambe firmate da Paulo Dybala (osannato dai tifosi, ndr), mentre il momentaneo pari lo ha firmato Demiral con un malagurato retropassaggio di petto che ha ingannato Szczesny. I gol della Joya sono arrivati su rigore e poi su azione personale in area di rigore scaturita da un errore della difesa di Lamberto Zauli.