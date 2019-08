© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Domenica Sportiva Estate, in onda su Rai Due, ha fatto il punto sul mercato in uscita della Juventus. Secondo quanto riportato, a lasciare la Juventus non dovrebbero essere Sami Khedira o Blaise Matuidi, bensì Emre Can che ha offerte dall’estero, soprattutto da club spagnoli e tedeschi.