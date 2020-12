Juventus, a rischio il riscatto di Douglas Costa da parte del Bayern Monaco

Come si legge sulle pagine di Tuttosport il futuro di Douglas Costa al Bayern Monaco è ancora incerto. Quattordici presenze, un gol e tre assist a bilancio per 500 minuti totali, ma con sole 5 partite giocate da titolare. Difficile sapere come andranno le cose al termine della stagione, visto che per Hans-Dieter Flick l’esterno è tutto tranne che un intoccabile. Quelli che è certo è che per la politica di contenimento del monte ingaggi, il nome del sudamericano è stato depennato dalla lista bianconera.