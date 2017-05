Juventus, è scoccata la scintilla con Mbappé. Marotta ci prova

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport il direttore generale della Juventus Beppe Marotta è pronto a dare l'assalto a Kylian Mbappé, sfidando così la concorrenza di corazzate come Chelsea, Arsenal e Real Madrid. Il Monaco lo valuta non meno di 80 milioni, ma i bianconeri potrebbero avere un asso nella manica per abbassare le pretese e superare la concorrenza. Il giovane attaccante francese è rimasto folgorato dall'incontro con Buffon e compagni e ha trasformato la semplice stima in ammirazione, tanto da porre la Juve tra i possibili obiettivi da centrare per la propria carriera.