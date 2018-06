Juventus, è testa a testa col Chelsea per Golovin del CSKA Mosca

© foto di Imago/Image Sport

E' oramai testa a testa con il Chelsea per Aleksandar Golovin del CSKA Mosca per la Juventus. Il punto lo fa Tuttosport: la Vecchia Signora ha fatto due offerte, l'ultima è di 20 milioni con bonus e percentuale sulla futura rivendita che si avvicina ai 25 chiesti dai russi. Il Chelsea, però, è entrato in gioco e sul giocatore c'è anche l'Arsenal.