Juventus A, tris e successo a Villar Perosa: invasione e gara chiusa al 51'

Col tris di Cuadrado e la successiva invasione di campo, pacifica naturalmente, si è conclusa dopo 51 minuti di gioco la sgambata in famiglia della Juventus a Villar Perosa: il risultato finale vede la formazione A in grado di battere la B per tre gol a uno. Di Dybala la doppietta che ha deciso il primo tempo, in mezzo l'autorete di Demiral. Nella ripresa arriva anche il gol di Cuadrado, poco prima che l'onda di persone travolgesse tutto e tutti, costringendo ad una conclusione anticipata le due squadre.