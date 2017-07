Juventus, accelerata per Bernardeschi: summit fra Corvino e Marotta

© foto di Federico De Luca

Fino a qualche settimana fa sembrava impossibile, ora il summit fra Beppe Marotta, Fabio Paratici e Pantaleo Corvino per parlare di Federico Bernardeschi è stato preparato sul serio. Nonostante la ricca offerta per il rinnovo, il talento di Carrara non sembra intenzionato a firmare con i viola. Anzi, come si legge su Tuttosport è affascinato dal progetto della Juventus, dalle prospettive di successo e dal ricco ingaggio (oltre 3 milioni) proposto dai bianconeri. Marotta e Paratici partiranno da un'offerta di 35 milioni più bonus, con la possibilità di inserire Sturaro o Rincon come contropartita tecnica per ridurre l'esborso. I primi giorni della prossima settimana saranno quelli giusti per il il trasferimento di Bernardeschi alla Juventus.