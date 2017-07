Juventus, accordo con Danilo: si tratta con il Real Madrid

© foto di J.M.Colomo

Non solo Bernardeschi, la Juventus è pronta a fare sul serio per Danilo, laterale del Real Madrid, scelto dai bianconeri per sostituire Dani Alves. La Juventus, si legge su Tuttosport, ha offerto 20-22 milioni di euro, il Real ne chiede 30: l'affare si può chiudere intorno ai 25 milioni. L'entourage del giocatore ha già incontrato due volte i dirigente bianconeri: probabile accordo fino al 2021 a 4.5 milioni a stagione più bonus.