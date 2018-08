Juventus, accordo raggiunto con Pjanic per il rinnovo: le nuove cifre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere di Torino fa il punto della situazione sul rinnovo di Pjanic con la Juventus. Un nuovo incontro positivo e decisivo è andato in scena proprio ieri, a colloquio con la dirigenza bianconera c’era l’entourage di Pjanic al gran completo compreso il papà Fahrudin, una presenza non casuale. Passi avanti concreti che fanno da preludio ad un accordo ormai raggiunto e che potrebbe portare alla firma già la prossima settimana: Pjanic andrà quindi a guadagnare circa 6,5 milioni netti di euro (più bonus) a stagione per altri cinque anni, migliorando sensibilmente l’attuale contratto da 4,5 milioni a stagione.