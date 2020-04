Juventus, accordo sugli stipendi: rinuncia ad una mensilità ed altre tre saranno posticipate

L’accordo ufficializzato dalla Juventus nei giorni scorsi con i propri calciatori in merito alla querelle sugli stipendi è stato apprezzato sai dal fronte istituzionale (Gravina in pole) che da quello dei colleghi delle altre società per quanto ottenuto da Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci in veste di sindacalisti anziché di difensori.

Come riporta il Corriere dello Sport i giocatori della Vecchia Signora hanno lasciato sul piatto una mensilità accettando poi che altre tre vengano posticipate alla prossima stagione (2020/2021), anche per coloro che la prossima estate dovessero lasciare Torino a causa del calciomercato.