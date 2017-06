Juventus, accordo vicino con Douglas Costa: 10mln di distanza col Bayern

© foto di Imago/Image Sport

Accelerata della Juventus per Douglas Costa. Secondo quanto riportato da Tuttosport Beppe Marotta ha incontrato l'agente del brasiliano e l'intesa tra le parti è sempre più vicina. Adesso inizia la trattativa tra i due club anche se tra domanda e offerta ballano 10 milioni di euro: 45-50 milioni la richiesta del Bayern, mentre la Vecchia Signora spera di spendere meno per arrivare all'esterno ex Shakhtar.