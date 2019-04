© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche il destino di Douglas Costa è tutt'altro che definito in casa bianconera: la Juventus, a meno di exploit clamorosi nel finale di stagione, non ha intenzione di fare ostruzionismo a un eventuale cessione e i club interessati al brasiliano non mancano di certo. Il Paris Saint-Germain in prima fila, poi anche diverse squadre inglesi come Tottenham, Manchester United e Manchester City. Un'eventuale proposta economica da 55-60 milioni avrebbe l'immediato sì da parte del direttore dell'area sport bianconera Fabio Paratici, rivela oggi Tuttosport.