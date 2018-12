Juventus, addio per Ramadan, il Messi siriano

Il suo arrivo a Torino nel 2016 non è certo passato sotto silenzio. Di Ammar Ramadan, calciatore siriano nato nel 2001, destano infatti curiosità la provenienza da Idlib, una delle città siriane maggiormente coinvolte nella guerra al terrorismo, e le sue qualità in mezzo al campo. L'uso educato del piede sinistro e il ruolo di attaccante scomodano l'immancabile accostamento a Lionel Messi. Al quale, una volta indossata la maglia della Juventus, si aggiunge anche il paragone con Dybala.

Stretto tra un confronto e l'altro, il giovane Ammar ha provato a ritagliarsi uno spazio con la formazione under 17, pur senza guadagnare mai un posto da titolare. Molta più soddisfazione arriva dall'esordio con la nazionale under 19 del suo martoriato paese, con tanto di goal decisivo contro la Palestina.

Da poche ore è ufficiale la fine dell'avventura in bianconero, dopo che il club piemontese lo ha inserito come unico nominativo fra i giovani di serie svincolati per rinuncia. Si conclude così una tappa importante del percorso di Ammar per diventare calciatore professionista, ma il cammino è ancora lungo e non viene certamente interrotto quest'oggi. Spento il clamore intorno al suo nome, Ammar potrà esaudire il desiderio di ripercorrere le orme del padre, ex giocatore di grande successo in patria, mentre la speranza che nella città d'origine, Idlib, torni finalmente la pace, è condivisa da praticamente tutto il mondo.