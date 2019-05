Juventus, adesso Mandzukic è cedibile. Ma lui vuole restare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic è sul mercato. Nonostante un contratto rinnovato ad aprile con la Juventus fino a giugno 2021, il centravanti croato è per il club bianconero non più indispensabile, anche perché dal prossimo anno si vorrebbe dare maggior spazio a Moise Kean.

Offerte solo dalla Cina (per ora) - Nelle prossime settimane, scrive 'Tuttosport', ci sarà da capire se arriveranno offerte adeguate: per ora continuano a suonare solo le sirene cinesi, ma già un anno fa Mandzukic disse no a questa possibilità. C'è poi da fare i conti con la volontà dal calciatore: dipendesse da lui non si sarebbero grossi dubbi sul suo futuro, visto che vuole restare alla Juventus.