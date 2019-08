Juventus, affare Danilo complicato: elevate le richieste del City

© foto di J.M.Colomo

Nelle ultime ore si è riaperto il discorso Danilo fra Manchester City e Juventus, con il brasiliano classe '91 che potrebbe essere girato ai bianconeri nell'ambito dell'affare Cancelo. Come riporta Sky l'affare non è semplice, sia per l'elevata valutazione del City (il club inglese chiede 30 milioni), sia per l'ingaggio del giocatore, che ha uno stipendio superiore ai 5 milioni annui.