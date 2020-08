Juventus, affari in ponte con la Roma: Dzeko, Under e Zaniolo nel mirino

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Juventus e spiega che i bianconeri stanno sempre pensando di mettere in ponte scambi con la Roma. Nel mirino c'è sempre Edin Dzeko per l'attacco ma non va scordato Nicolò Zaniolo che però i giallorossi considerano incedibile. Il terzino nome è quello di Cengiz Under, esterno considerato anche a Torino potenzialmente un novello Douglas Costa.