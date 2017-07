Juventus, affondo per Danilo: De Sciglio e Darmian le alternative

© foto di J.M.Colomo

Affondo della Juventus per Danilo. Come si legge sulle pagine di Tuttosport la Juve si è spinta fino a 22 milioni, il Real ha fatto capire che a quota 25 si chiude. Nei prossimi giorni la Juventus, tramite un emissario, partirà alla volta di Madrid per presentare l'offerta al Real. Alternative? Serge Aurier del PSG, Mattia De Sciglio del Milan e Matteo Darmian del Manchester United.