Juventus, ag. Barzagli: "Rinnovo voluto da ambedue le parti"

© foto di Federico Gaetano

Andrea Barzagli vestirà ancora la maglia della Juventus. La Juventus nei giorni scorsi ha annunciato il rinnovo del pilastro bianconero fino al 2019. Per commentare il prolungamento del matrimonio del centrale difensivo toscano con la Vecchia Signora, la redazione di Tuttojuve.com ha intervistato il suo procuratore, Claudio Orlandini: "Un rinnovo di contratto voluto da entrambe le parti, per questo motivo si è fatto subito. Quando c'è la volontà, non è difficile. Barzagli, Marchisio e Chiellini sono i simboli di questa Juventus. Dall'arrivo di Andrea, la squadra ha preso il volo. Lui è arrivato prima di Conte ed è stato il miglior acquisto considerando il rapporto qualità-prezzo".