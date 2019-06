Juventus, ag. Boateng: "Aspettiamo club che si facciano avanti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Christian Nerlinger, agente di Jerome Boateng, difensore centrale classe 1988 del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, accostato con insistenza alla Juventus, ha parlato ai microfoni di Kicker del futuro professionale del suo assistito: "Non stiamo cercando una squadra, quando si parla di giocatori del livello di Boateng, sono i club a farsi avanti per averli. La nostra decisione è quella di non parlare con altri club dopo le vicende della scorsa estate. Ora Boateng è in vacanza e quando rientrerà sarà pronto per ripartire al meglio".