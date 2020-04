Juventus, ag. Rugani: "Con Sarri rapporto schietto, non cambia in base alle partite"

L'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato del suo assistito a TuttoJuve.com. "Il rapporto con Mister Sarri è sempre uguale: schietto e cordiale. Non muta in base alle partite che disputa, i due si conoscono da molto e c'è sempre la stessa stima. Non c'è mai stato alcun problema. Con lui c'è stato un lavoro diverso sul concetto di difesa, ma negli ultimi mesi in cui ha trovato più spazio l'ho visto bene nell'interpretare quanto richiesto. E' stata una stagione in cui ha disputato meno partite anche per via della maggiore abbondanza nel suo ruolo, qualitativamente mi è piaciuto e ha dimostrato delle buonissime prestazioni. Si è sempre fatto trovare pronto in ogni occasione. Ha giocato molto bene in coppia con Demiral".".