Juventus. ag. Rugani: "Mai ritenuto opportuno trattare una sua cessione"

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, parla così ai microfoni di TuttoJuve.com della situazione del suo assistito: "Daniele è sano e concentrato, sa che alla Juve bisogna vincere tutte le partite e quando questo non succede è normale che bisogna lavorare di più. A livello nazionale, dopo Bonucci e Chiellini, ci sono Rugani e Romagnoli, senza nulla togliere agli altri calciatori. Per me loro due sono i più bravi in circolazione che ci sono, a meno che non esca fuori un talento precoce. Rifiuto di cederlo? E' stata vista come una dimostrazione di fiducia da parte della società. Lo scorso anno il calciatore ha disputato quasi il 45% delle gare, è un dato da tenere in considerazione perché non è così scontato trattandosi della Juve. All'inizio la rotazione era differente; ora con l'addio di Benatia - non discuto i motivi della sua partenza - è inevitabile che lo spazio per Daniele sia aumentato. La dirigenza ha fatto le sue valutazioni, non ha mai voluto trattare la sua cessione nonostante le tante occasioni che si erano presentate in questi mesi. La Juve ha avuto contatti ma non ha mai ritenuto opportuno trattare una sua cessione. Alcune di queste erano anche molto importanti, ma non c'è mai stato nessun tentennamento a riguardo. E noi, di andar via, non l'abbiamo mai chiesto al club".