Juventus, ag.Rugani: "Rinnovo? Dimostrazione di fiducia del club"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Torchia , agente del difensore della Juventus Davide Ruganiè intervenuto ai microfoni di Radio BiancoNera per parlare del rinnovo del suo assistito: “Le parti hanno voluto concludere questo accordo con calma, in modo da trovare la perfetta quadratura. Non c’è stata una richiesta, la società ha puntato sul contratto più lungo che si potesse fare. Siamo stati molto contenti per l’ennesima dimostrazione di fiducia da parte della Juve. Fino a questo momento tutto sta procedendo per il meglio”.