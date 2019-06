© foto di Federico De Luca

Davide Torchia, agente tra gli altri del difensore della Juventus Daniele Rugani, è intervenuto a Radio Sportiva: "Il nuovo allenatore della Juventus? La cerchia ormai si è ristretta a pochi nomi. A sensazione dico che potrebbero andare avanti con Sarri. Guardiola? Ha costi molti elevati, potrebbe pesare anche più di Ronaldo da quel punto di vista. Sarri voleva Rugani sia al Napoli che al Chelsea, però un allenatore che ti conosce bene può essere un aspetto sia positivo che negativo. Qualunque allenatore arriverà Daniele si farà trovare pronto. Conte all'Inter? Se ha accettato significa che ha avuto delle garanzie, sicuramente farà un ottimo mercato. Milan? Ad oggi l'unico punto fermo è Gazidis, non c'è né direttore sportivo né allenatore, sta provando a ripartire con un progetto diverso incentrato sui giovani, che non valuto in modo negativo come fanno altri".