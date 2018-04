Juventus, ag. Sturaro: "Arrivate offerte da almeno 15 squadre italiane"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, parla così ai microfoni di cittaceleste.it della possibile trattative con la Lazio nell'ambito di un ipotetico trasferimento di Milinkovic-Savic a Torino: "Negli ultimi tempi ho ricevuto offerte da almeno 15 squadre italiane, è un giocatore che piace molto. Di un interessamento della Lazio però bisogna chiedere alla Juventus, che fino a questo momento non ha mai aperto ad una cessione del giocatore. I bianconeri, così come la Lazio, stanno lottando per obiettivi importanti e il mercato è al momento in stand by. Ad oggi però posso dire di non aver ancora parlato con Tare, ogni discorso è rimandato a fine stagione. La Lazio? E' una società prestigiosa con obiettivi importante. Negli anni è riuscita a valorizzare benissimo giocatori molto giovani e a trasformarli in campioni, è ormai una realtà importante del nostro calcio che verrebbe sicuramente presa in considerazione. C’è anche da dire che Sturaro è in questo momento nella squadra più forte d’Italia, con un ingaggio altrettanto importante. Non è un più un ragazzino che si accontenta di guadagnare 500mila euro, sarebbe un investimento importante per i biancocelesti. Alla Lazio avrebbe uno stipendio da top player. Ci sono diverse dinamiche che andrebbero verificate prima di poter concretizzare la trattativa".