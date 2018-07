Juventus, ag. Sturaro: "Non c'è nell'aria una cessione imminente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Volpi, procuratore di Stefano Sturaro, ai microfoni di Juvenews.eu ha fatto il punto sul futuro del centrocampista della Juventus: "Non è nell'aria una cessione imminente, anche se sul tavolo della Juve ci sono diverse opportunità da valutare. Nel calcio tutto può accadere perché in effetti le offerte sono tantissime. Non ci sono solo West Ham e Leicester, ma almeno altri quattro 4 club interessati al mio assistito, che non ha una meta preferita. Aspetta solo una decisione della società bianconera".