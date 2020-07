Juventus, Agnelli: "Anno difficilissimo. Ma alla fine nell'albo c'è sempre il nome di chi vince"

“Si fa fatica a dire 'nono scudetto consecutivo'. È stato un anno che - visto da fuori - non è stato capito fino in fondo perché è stato difficilissimo". Parla così Andrea Agnelli, presidente della Juventus, a margine della conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo come nuovo tecnico dell'Under23. "Però alla fine dell’anno - continua Agnelli soffermandosi solo per pochi minuti sui temi di carattere generale - nell'albo d’oro c’è scritto sempre il nome di chi vince. Non ci sono asterischi. Se partiamo dall'inizio. una squadra è fatta di dinamiche fra le persone, noi abbiamo cambiato 13 persone nello staff tecnico. In pratica, quasi tutto il gruppo che gestisce la squadra. Faccio i complimenti a Nedved, Paratici e Cherubini per avere ricalibrato queste dinamiche. Adesso siamo tutti focalizzai sulla Champions, col Lione sarà una partita difficilissima e dobbiamo essere tutti concentratissimi".

