Juventus, Agnelli: "Col Lione sarà dura, ma dobbiamo staccare il biglietto per Lisbona"

vedi letture

A margine della conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo come nuovo tecnico della Juventus Under23, il presidente Andrea Agnelli fatto anche un bilancio della stagione: "E’ stato un anno durissimo e per chi era fuori non è stato capito fino in fondo. E’ stato duro per il lockdown ma anche perché abbiamo cambiato 13 persone dello staff tecnico. Non posso che fare grandissimi complimenti a Nedved, Paratici e Cherubini per aver saputo ritagliare la macchina. Abbiamo davanti a noi un altro obiettivo, la Champions, la gara di ritorno con il Lione sarà difficilissima, ma dobbiamo cercare di staccare il biglietto per i quarti".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale!