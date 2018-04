Juventus, Agnelli: "Collina? Ogni tre anni il designatore va cambiato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, si è presentato ai microfoni di JTV nel post-partita di Real Madrid-Juventus. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com:

Una partita magnifica della Juventus.

"Una partita che sapevamo di poter giocare, una partita che abbiamo giocato, i ragazzi devono essere assolutamente fieri e orgogliosi di questo. A questo livello le partite si possono perdere in casa 3-0, si possono vincere fuori casa 3-0, questo è il calcio".

Un suo parere anche sull'episodio finale e sulla gestione dell'arbitro.

"L'episodio finale chiaramente ci lascia l'amaro in bocca da questo punto di vista, ci lascia l'amaro in bocca perchè poteva essere visto con le tecnologie che abbiamo oggi, che ancora non sono introdotte in Uefa, quindi a questo punto sarà bene che vengano introdotte il prima possibile, perchè un errore a nostro avviso, a mio giudizio, come quello di questa sera, significa uscire dalla competizione. Non è un errore che non ha conseguenze. Rimango però altresì convinto che la persone che stasera uscirà dallo stadio maggiormente triste per ciò che ha fatto, sarà l'arbitro stesso, perchè l'arbitro va in campo per fare bene".

L'espulsione di Buffon ci è sembrata irreale.

"Sì, non ha evidentemente capito il momento e quel frangente non è stato gestito da quarto di finale di Champions League. Alla fine però quello che conta è il risultato finale, e il risultato finale è l'orgoglio di una buona vittoria al Bernabeu che però non è sufficiente per andare avanti".

Sul designatore Collina?

"Sul designatore Collina secondo me bisogna fare una riflessione, ho notato infatti moltissimi errori verso le squadre italiane, quasi come se ci voglia essere un distacco di imparzialità e le italiane vengano punite. Probabilmente ogni ciclo, ogni tre anni, il designatore va cambiato per evitare che si incancreniscano determinate situazioni".