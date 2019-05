© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Agnelli è atterrato a Baku, sede della finale di Europa League, e ha scelto lo stesso hotel dove alloggia Maurizio Sarri, nella pur ricca offerta della capitale dell’Azerbaigian: i due, secondo Tuttosport, si sarebbero anche incrociati stamane nella hall del Four Seasons in Neftchilar Ave, dove, come detto, fa base anche il Chelsea.

Incontro con Ramadani - Pur evitando di disturbare l’allenatore - per il presidente della Juve è pure l’occasione per fare nuovamente il punto con l’entourage del tecnico e con Fali Ramadani. Sembra comunque un importante segnale di come la direzione bianconera sia quella di puntare sull'italiano per l'eredità di Allegri. Il quotidiano torinese si sbilancia, affermando che dopo la finale di stasera, per l'ex Empoli e Napoli ci sarà un futuro da tecnico bianconero.