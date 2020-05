Juventus, Agnelli e il colloquio con Ronaldo: la caccia alla Champions riparte da qui

vedi letture

Nella giornata di ieri, l'evento principale alla Continassa è stato il ritorno di Cristiano Ronaldo dopo 72 giorni di assenza forzata. Il portoghese è tornato in splendida forma e carico in vista della ripresa della stagione, che ora non sembra più così lontana. Anche Andrea Agnelli, nell'anniversario del suo insediamento come presidente bianconero, si è recato presso il Centro Sportivo scambiando due battute anche con CR7. Il chiodo fisso dopo 10 anni di presidenza è sempre lo stesso, quella Champions League di cui Ronaldo è il massimo esperto in circolazione. Chissà che non possa essere proprio questo il regalo per il numero uno bianconero da parte del suo campione. A riportarlo è Tuttosport.