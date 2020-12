Juventus, Agnelli gela Dybala sulle cifre del rinnovo. La trattativa riprenderà a febbraio

La trattativa tra Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo di contratto vive attualmente una lunga fase di stallo che è dovuta sia alle richieste economiche dell'argentino, sia da una palpabile sfiducia tecnica che i bianconeri hanno nei confronti della Joya. L'attaccante, che è stato designato a parole da Agnelli come il capitano del futuro, chiede 12 milioni a stagione per pareggiare il contratto di De Ligt e sentirsi anche di fatto, il futuro del club juventino. Per il presidente, la proposta effettuata a luglio che non dovrebbe superare i 10 milioni, lo porterebbe già tra i top 20 a livello europeo, che significa avere già in tasca una proposta ritenuta congrua da parte della società. La trattativa ripartirà comunque il prossimo febbraio, con la Champions alle porte e una situazione da risolvere per evitare i rischi di un addio low cost. A riportarlo è La Repubblica.