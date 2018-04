Juventus, Agnelli: "In Europa arbitri contro le italiane: bisogna cambiare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a Premium Sport il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato anche di Pierluigi Collina, designatore degli arbitri in Champions League: "Qualche riflessione il designatore deve farla, c'è sempre qualche elemento di parzialità contro le italiane. Un dirigente di questo tipo deve assumersi le proprie responsabilità contro le squadre italiane, guardiamo cosa è successo alla Roma, al Milan e tutti gli episodi che arrivano contro di noi. Abbiamo la tecnologia per evitare gli errori, ci sono gli strumenti e allora evitiamoli ovunque. Se il problema è istruire gli arbitri allora stacchiamoli, facciamo un corso veloce e utilizziamo la tecnologia. Quando si hanno partite di una determinata importanza bisognerebbe istruire velocemente gli arbitri, eliminare gli assistenti e portare le persone dietro allo schermo. Ci sono le competenze per farlo".