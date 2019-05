Juventus, Agnelli non risponderà a domande sul nuovo allenatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa indetta per salutare Massimiliano Allegri, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha annunciato che non risponderà a nessuna domanda sul futuro allenatore del club bianconero. Come ampiamente prevedibile, dunque, non verrà svelato oggi il nome del successore del tecnico toscano.