Juventus, Agnelli: "Spingeremo per la tecnologia anche in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Agnelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la controversa gara tra Real Madrid e Juventus: "Vincere 3-1 al Bernabeu dimostra il valore della squadra. In queste gare si gioca a viso aperto, ci sta perdere 3-0 in casa e vincere 3-1 qua. Al novantesimo c'è stato quello che per noi è un errore. Dispiace, ci sono le tecnologie che possono correggerli, cercheremo di spingere affinché vengano introdotte al più presto. Buffon? Fa parte della squadra, dispiace per l'epilogo finale. Se guardo agli ultimi anni, due tre squadre sono superiori a noi, e trentamila sono inferiori, il trend è questo. Il carattere e la tenacia possono fare la differenza, l'hanno fatta all'andata per il Real, e al ritorno per noi. Parlare con Collina? Non cambia molto, quando gli arbitri commettono errori sono i primi a sentirlo. Il trend è un'eccessiva severità verso le squadre italiane, vista anche la nazionalità del designatore. L'idea sarebbe quella di cambiarlo ciclicamente, penso agli errori nella gare europee di Milan e Roma".