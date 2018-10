Juventus, Agnelli sull'addio di Marotta: "Le date non le decido io"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta al termine dell'Assemblea degli Azionisti, il presidente della Juventus Andrea Agnelli s'è soffermato anche sul divorzio da Giuseppe Marotta: "Le scadenze di una società quotata in borsa non le fisso io. La decisione è naturale che arrivi in questo momento. E abbiamo deciso di rinnovare la leadership. Nulla può togliere a sentimenti di affetto, gratitudine e riconoscenza verso Marotta. Non abbiamo potuto programmare prima il piano di successione".