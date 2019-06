Juventus, Agnelli vuole Pirlo: tre possibili ruoli per l'ex regista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli vuol riportare in bianconero Andrea Pirlo nel ruolo di allenatore. Non della prima squadra, per quello c'è ancora tempo. Sul tavolo del centrocampista è arrivata una proposta 'in bianco' che può riguardare la panchina dell'Under 23 o quella della Primavera, così come l'eventuale ruolo di vice del prossimo tecnico della prima squadra. A lui la scelta.

E Pirlo sta valutando ogni possibilità, compresa quella di proseguire un altro anno nel ruolo di commentatore. Nel giro di un paio settimane, spiega Tuttosport, i nodi saranno sciolti.