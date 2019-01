Juventus ai dettagli per Ramsey: Paratici cerca di anticipare il colpo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus è ai dettagli per chiudere l'affare relativo ad Aaron Ramsey, ventottenne di casa Arsenal. Tre gol in venticinque partite stagionali coi Gunners, spiega oggi Tuttosport, l'affare potrebbe essere anticipato. La Juve ha l'intesa per prenderlo a zero in estate, il ds Fabio Paratici spinge per comprarlo subito ma i londinesi continuano a chiedere per Ramsey almeno 22 milioni di euro.