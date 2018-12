Juventus ai raggi X: stelle e percorso della squadra di Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'arrivo di uno dei più forti giocatori della storia del calcio, Cristiano Ronaldo, non può che intensificare la luce dei riflettori sulla Juventus di Allegri, già ad un passo dal successo europeo per due volte e sconfitta in finale da Real Madrid e Barcellona. Il girone è andato in archivio ben presto e il campionato lo seguirà a breve: dagli ottavi in poi i bianconeri non potranno permettersi più errori, perché l'investimento, senza dimenticare Emre Can, Cancelo e Bonucci, fatto in estate è stato ovviamente per vincere subito e non entro in confini italiani.

Percorso in Europa

Col successo di Manchester i bianconeri hanno chiuso il discorso qualificazione, dopo appena tre turni: le due sconfitte, con Red Devils e Young Boys, non possono però far felice Allegri, che avrà accolto i due risultati come campanelli d'allarme da ascoltare perché da febbraio in poi i bianconeri non potranno più sbagliare.

Valencia-Juventus 0-2

Juventus-Young Boys 3-0

Manchester United-Juventus 0-1

Juventus-Manchester United 1-2

Juventus-Valencia 1-0

Young Boys-Juventus 2-1

La stella - Cristiano Ronaldo

Un solo in stagione, contro il Manchester United, ma un rapporto storico eccezionale con la Champions League. 121 reti nella competizione lo rendono, ad oggi, il miglior marcatore di sempre della manifestazione. Con cinque coppe dalle grandi orecchie è ad un passo da Gento, l'unico ad averne vinte sei. Considerando solo la moderna Champions, nessuno come CR7.