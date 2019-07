© foto di Imago/Image Sport

Ci sono delle sliding door nella vita di tutti, ma quella di Matthijs de Ligt risale al 16 aprile quando il calciatore olandese segnò il gol all'Allianz Stadium che eliminò la Juventus dai quarti di finale di Champions League. Un momento cruciale anche per il Barcellona, visto che prima di quel match l'arrivo in blaugrana del giocatore sembrava essere scontato, sopratutto dopo l'acquisto di De Jong. Come riportato da Sport, c'era già l'accordo con il club, ma il difensore olandese temeva la concorrenza di Piqué, Lenglet e Umtiti. I bianconeri hanno convinto il calciatore con un progetto tecnico differente, ma quella sfida fu decisiva per convincere la dirigenza a puntare tutto sul giovane calciatore orange.