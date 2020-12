Juventus, al lavoro per il ritorno di Pogba: possibile apertura dello United al prestito con riscatto

Il mercato di gennaio è alle porte e l’obiettivo della Juventus è sempre uno: Paul Pogba. Il club bianconero è sempre più intenzionato a riportare a Torino il centrocampista francese che a sua volta vile anticipare l’addio con il Manchester United. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere di Torino, l'operazione non sarebbe facilissima ma gli uomini-mercato sarebbero al lavoro da diverse settimane per trasformare il sogno in realtà. I Red Devils dovrebbero aprire al prestito con riscatto l'estate prossima ma non ci sarebbero ancora accordi per quanto riguarda le cifre.