Juventus, Alex Sandro: "È sempre bello iniziare con una vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Sandro è stato intervistato da JTV dopo la vittoria con il Chievo. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com:

Alex, una tua grandissima partita, due spunti vincenti con il gol annullato e il gol di Bernardeschi. Un inizio migliore di stagione non poteva esserci per te e per la squadra.

"È sempre bello iniziare bene con la vittoria, giocando bene, però sappiamo che dobbiamo ancora migliorare. Dobbiamo allenarci, fare meglio, dobbiamo metterci la testa sempre per migliorare".

La tua condizione fisica è molto buona. Quando tutti sono calati, tu eri quelli che stava meglio e si è visto.

"Sì, mi sento bene, fisicamente, tecnicamente, devo ancora migliorare, ma ho iniziato bene".

Una valutazione su Ronaldo.

"Non solo lui, la squadra ha giocato bene. Noi abbiamo giocatori forti e faranno sempre la differenza".

Vedendo l'undici in campo e la panchina, niente male...

"Quest'anno veramente siamo fortunati per i giocatori che abbiamo".