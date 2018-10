Juventus, Alex Sandro: "Dybala? Tripletta importante non solo per lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino della Juventus Alex Sandro ai microfoni di JTV ha parlato della vittoria sullo Young Boys nel secondo turno di Champions League: “Abbiamo gestito bene la partita, ma ora non dobbiamo abbassare l'attenzione e continuare su questa strada. A questa squadra non manca certo la fame di vittoria e ogni anno la squadra resta forte con nuovi giocatori fortissimi che arrivano a sostituire chi parte. - conclude il brasiliano – Dybala? Questa tripletta è importante non solo per lui, ma anche per noi. È un giocatore che per rendere al massimo deve stare bene, essere felice e ora lo è”.