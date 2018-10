Juventus, Alex Sandro: "La nostra forza è avere più di una formazione"

La prima Juventus senza Cristiano Ronaldo è quella di Paulo Dybala. Una tripletta per la nona vittoria consecutiva della Juventus: inno alla Joya, appunto, da Beethoven che scrisse la nona sinfonia (l’inno alla gioia appunto) ad Allegri che l’ha declinata in senso calcistico, applicandola...

De Boer: "Icardi grande attaccante, ma fa cose che un capitano non fa"

Young Boys, Seoane: "Mi avrebbe fatto piacere vedere CR7 in campo"

Neymar in conferenza: "Tuchel ha portato qualcosa di nuovo al PSG"

Bor. Dortmund, Favre: "Monaco non è in crisi. Possiamo crescere ancora"

Liverpool si allena al S.Paolo: risate e concentrazione per Klopp

Bayern-Ajax, le formazioni: soliti noti per Kovac. Stupiscono gli olandesi

Lione-Shakthar, le formazioni ufficiali: out Depay, Aouar al suo posto

CSKA-Real Madrid, le formazioni: turnover Blancos. Prima per Reguilon

Tottenham, 5 indisponibili per il Barça. Torneranno dopo la sosta

Out Ronaldo, c'è Dybala. "Siamo fortunati di avere giocatori fortissimi. Quando non c'è uno, c'è l'altro. Anche Dybala ha fatto una grande partita".

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy