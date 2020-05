Juventus, Alex Sandro per arrivare a Emerson Palmieri: possibile scambio col Chelsea

La Juventus continua a seguire con interesse Emerson Palmieri in vista della prossima stagione e Tuttosport di questa mattina parla del possibile scambio con il Chelsea, con Alex Sandro che volerebbe a Londra. Resta in corsa anche l'Inter, che proverà a sfidare i bianconeri per riportare l'oriundo in Italia.