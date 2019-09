© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Sandro, terzino della Juventus e del Brasile, ha concesso un'intervista al canale YouTube del giornalista Raiam Santos: “Quando sono andato dal Santos a Porto, sono maturato molto. Andando via da casa, e io l'ho fatto a 15 anni, inizi ad avere un'altra testa, invece finché sei ancora in Brasile, se succede qualcosa, puoi chiedere sostegno alla tua famiglia. In un altro paese sei solo. Ovviamente hai il supporto del club, ma alla fine devi contare su te stesso".

Quanto sono più forti gli avversari in Europa? "Mi è sempre piaciuto affrontare quelli che magari facevano paura, perché dovevo stare più concentrato. Uno dei giocatori più difficili che abbia mai fronteggiato è Douglas Costa. Trattenerlo è quasi impossibile, se poi ti scappa via dimenticatelo (ride, ndr)! Allenarmi con lui, Cristiano Ronaldo, Dybala o Bernardeschi mi aiuta a crescere molto e mi dà più fiducia in vista delle partite importanti, come quelle di Champions League".