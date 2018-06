Juventus, Alex Sandro tra il rinnovo e la corte dello United

© foto di Federico Gaetano

Ultime sul futuro di Alex Sandro da La Gazzetta dello Sport. Il brasiliano sta riflettendo sul progetto di rinnovo che l’a.d. Beppe Marotta ha fatto pervenire ai suoi agenti per inchiodarlo a lungo sulla fascia sinistra della Juventus. La stagione così così infatti non ha condizionato le strategie della Juve, convinta che ci sia poco di meglio in giro. Non bastasse, il ritorno a casa di Leonardo Spinazzola è stato complicato da un bruttissimo infortunio al ginocchio. Anche in base a tutto ciò, è diventato prioritario l’allungamento del contratto del brasiliano con robusto adeguamento di ingaggio: oggi ha l’orizzonte 2020 con stipendio da 2,8 milioni, in futuro si potrebbe arrivare al 2023 con 5 milioni. Intanto, le sirene inglesi si sentono nitidamente, con Mourinho che studia a distanza la situazione.