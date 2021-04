Juventus, Alex Sandro: "Vittoria importantissima. Avevamo solo la partita in testa"

vedi letture

Alex Sandro, uomo partita del match con il Parma grazie alla sua doppietta, ha commentato così la gara ai microfoni di DAZN: "E' una vittoria importantissima, dall'inizio ci abbiamo provato. Peccato per il gol subito, ma dopo abbiamo fatto bene. Secondo me nella seconda parte del match sapevamo di voler vincere. Sono stati tre punti davvero importanti per noi. La cosa principale è sempre vincere, però è importante che non solo un giocatore faccia gol: lavoriamo sempre, tutta la settimana, per far segnare tutti, e oggi ci siamo riusciti. Come abbiamo vissuto la Superlega? Noi giocatori avevamo la partita in testa, per noi onestamente non è cambiato niente".