Juventus, Alex Sandro: "Vogliamo fare bene anche in Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alex Sandro, laterale della Juventus, è intervenuto ai microfoni di JTV. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com:

Vittoria importantissima...

"Sì, una vittoria importantissima. Abbiamo fatto bene. Sapevamo che loro sarebbero venuti per vincere la partita, ma siamo stati concentrati 95 minuti. E' stata una bella vittoria, però sappiamo che dobbiamo ancora migliorare, dobbiamo migliorare in fase difensiva, in fase di possesso, però complimenti a tutti".

Ora incombe la Champions...

"Adesso dobbiamo pensare a vincere tutte le partite, anche in campionato, anche in Champions League. La Champions League è sempre una competizione un po' diversa, però siamo abituati e vogliamo fare bene".