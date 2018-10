Juventus, Alex Sandro vuole 5 milioni a stagione: cessione più vicina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Alex Sandro per rinnovare il proprio contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2020 ha chiesto alla Juventus 5 milioni netti a stagione. Una richiesta che per il momento allontana il prolungamento e avvicina l'ipotesi che la prossima estate il brasiliano possa tornare sul mercato.